Windows 11, Esplora File si rifà il look? Microsoft ha svelato un grande aggiornamento

Dopo aver scoperto l'ultima revisione di Gestione Attività su Windows 11, pare che ora un'altra importante parte del sistema operativo stia per ricevere un restyling sostanziale. Stiamo parlando di Esplora File, che potrebbe essere al centro di un grande update nei prossimi mesi, il quale sarebbe appena stato oggetto di un "teaser" di Microsoft.

Nella giornata di ieri, il profilo Windows Developers ha infatti tenuto una Community Call della durata di un'ora nella quale spiegava i piani futuri per Windows 11. Tra questi sembra esserci una profonda revisione di Esplora File su Windows 11, che dovrebbe essere "ricostruito" tramite l'SDK Windows App, nota tra gli sviluppatori anche come WinAppSDK.

La novità potrebbe sembrare di poco conto, ma in realtà essa dovrebbe garantire un aggiornamento sostanziale di Esplora File, poiché il "salto" a WinAppSDK dovrebbe garantire una migliore integrazione del software con l'UI di Windows 11, l'accesso a più API di sistema e, in generale, una maggiore reattività e stabilità.

Ciò dovrebbe ripercuotersi anche sulla presentazione grafica dell'applicazione, perciò non è da escludere che Esplora File riceva anche un redesign completo nei prossimi mesi, anch'esso oggetto di alcuni teaser durante la call organizzata dal canale Windows Developers. Sfortunatamente, il canale non ha rivelato le "nuovissime" feature che ha promesso per l'applicazione di sistema di Windows.



Sicuramente, però, il nuovo File Explorer sfrutterà le API di Windows per favorire una maggiore integrazione con Office 365, mostrando per esempio i File Recenti aperti sulle app della suite Office in un'apposita tab di homepage, oppure inserendo sempre in home un elenco di "file consigliati", che dovrebbe comprendere i documenti ad accesso rapido a cui gli utenti hanno lavorato spesso o di recente.

In ogni caso, l'aggiornamento di Esplora File verrà rilasciato nelle prossime settimane agli Insider, e solo successivamente agli utenti nel canale Beta. Infine, esso arriverà in versione stabile solo con la release di Windows 11 23H2, prevista nella seconda metà dell'anno. Alcuni fan temono che il passaggio a WinAppSDK apra le porte a nuovi bug per il sistema operativo, perciò Microsoft potrebbe decidere di dilatare i tempi di rilascio per evitare spiacevoli inconvenienti all'utenza.