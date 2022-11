Windows 11 evolve il Task Manager: arriva una funzione a lungo richiesta

Il Task Manager rappresenta una componente essenziale e fondamentale di Windows, e per tale ragione Microsoft è al lavoro per renderlo ancora più funzionale e comodo da utilizzare per gli utenti. Con l’aggiornamento Windows 11 22H2 è stato introdotto un nuovo design, basato sul Fluent Design, ma a quanto pare le novità non finiscono qui.

Come riportato dai colleghi di WindowsLatest, infatti, nell’ultima beta disponibile per gli iscritti al programma Insider di Windows è presente una nuova release del Task Manager che include una funzionalità a lungo richiesta dagli utenti: la barra di ricerca.

Al momento non esiste alcuna funzionalità di ricerca nel Task Manager, e l’unico sistema a disposizione per cercare e trovare un determinato processo è scorrere la lunga lista o premere il tasto che rappresenta la prima lettera dell’app sulla tastiera. Si tratta di un sistema scomodo, a cui evidentemente Microsoft vuole mettere un freno con una barra di ricerca sulla parte superiore dell’UI, come mostriamo nello screenshot presente in calce.

La funzionalità è, allo stato attuale, nascosta nelle ultime Dev Beta di Windows 11. Nella prima release però il funzionamento è intermittente: se si cerca il nome o l’ID esatto del processo, infatti, non funziona mentre se si cerca una parola chiave si. E’ chiaro che con la versione finale la situazione migliorerà, ma non è chiaro quando sarà disponibile.