Windows 11 facilita la configurazione dei nuovi PC con la funzione 'Ripristina app'

Microsoft a quanto pare sta lavorando ad una nuova funzione battezzata “Ripristina app” per Windows 11, che consentirà agli utenti di reinstallare rapidamente tutte le app precedentemente installate da Microsoft Store su un nuovo PC o dopo la formattazione.

In questo modo il colosso di Redmond mira a velocizzare in maniera importante la configurazione dei computer per metterli subito a disposizione completamente funzionanti agli utenti.

Le app desktop dovranno comunque essere installate manualmente, in quanto la nuova funzione si applica solo alle applicazioni per cui è stato effettuato il download dal Microsoft Store e che quindi sono legate all’account Microsoft collegato ai PC.

“Per rendere più facile per i clienti la transizione ai loro nuovi PC in modo rapido e senza interruzioni, testeremo presto una nuova funzionalità nel canale Windows Insider che li aiuterà a ripristinare automaticamente le loro app, precedentemente installate da Microsoft Store, sul loro nuovo dispositivo Windows“ ha spiegato Microsoft Giorgio Sardo in un post sul blog sul Microsoft Store, secondo cui “ciò aiuterà anche gli sviluppatori a mantenere i loro clienti senza dovergli ricordare di scaricare nuovamente le loro app”.

Nello screenshot presente in calce è possibile accedere a nuove informazioni su questa funzione: a quanto apre quando si visita la sezione “Libreria” dal Microsoft Store, verrà visualizzata un’opzione che permette di ripristinarle tutte o di scegliere quali.

Sempre dal fronte Store, di recente è emersa l’informazione che il Microsoft Store di Windows 11 diventerà intelligente.