Windows 11 avrà finalmente una feature rapida di chiusura forzata delle app

Andando oltre all'arrivo del supporto nativo ai file RAR su Windows 11, vale la pena soffermarsi anche su un'altra novità non di poco conto per quel che concerne il sistema operativo di casa Microsoft. Infatti, finalmente l'OS integrerà una feature rapida per forzare la chiusura delle app.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge, la società di Redmond ha "studiato" una funzionalità che ricorda da vicino quanto si vede usualmente su macOS. In parole povere, in alcune versioni preliminari si è già "fatta vedere" la possibilità di fare uso di una scorciatoia rapida per chiudere le app in modo forzato (senza dunque dover passare per il classico "Gestione attività"), feature che durante il recente evento Build 2023 è stata indicata come presto in arrivo per un più ampio numero di persone.

La questione è di quelle molto semplici, ma potrebbe per certi versi "svoltare" una parte importante dell'esperienza offerta da Windows 11. Per farla breve, come d'altronde si evince anche dallo screenshot presente in calce alla notizia, grazie al nuovo metodo agli utenti basterà fare clic destro sull'icona del programma che si vuole chiudere presente nella barra delle applicazioni, selezionando poi l'opzione "Force quit".

Per il momento non è ancora chiaro quando tutto ciò arriverà per tutti, ma la funzionalità è stata annunciata e si aggiunge a un buon numero di altre novità svelate da Microsoft. A tal proposito, potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'arrivo di un Copilot IA in Windows 11.