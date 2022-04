Windows 11: le feature mancanti per la taskbar non arriveranno molto presto

L'ultimo aggiornamento per la taskbar di Windows 11 risale ai primi giorni di marzo, quando Microsoft ha migliorato la barra delle applicazioni di Windows senza però reintrodurre la feature più desiderata dagli utenti, ovvero il drag and drop di app e cartelle. La situazione, purtroppo, non sembra essere destinata a cambiare molto presto.

Per molti fan, il problema più grosso di Windows 11 è la sua taskbar, che è stata ricostruita da zero da Microsoft per la nuova release del suo sistema operativo e che è oggetto di aggiornamenti più o meno importanti fin dall'uscita del sistema in versione stabile. Sicuramente, negli ultimi mesi Microsoft ha fatto grandi passi avanti nella gestione della taskbar di Windows 11, specie con l'ottimizzazione per i PC All-in-One e per i convertibili.

Tuttavia, sembra che alcune delle feature ancora mancanti per la barra delle app del sistema operativo si faranno attendere ancora a lungo, poiché Microsoft stessa ha confermato che il lavoro sulle funzioni aggiuntive sta procedendo più lentamente del previsto. Nello specifico, la taskbar non riceverà un vero e proprio menù contestuale ancora per un po', mentre il colosso di Redmond ha spiegato che anche la possibilità di spostare la barra a destra, a sinistra o in alto sullo schermo arriverà solo in futuro.

Fortunatamente, però, Microsoft ha confermato che il drag and drop tornerà con Windows 11 Sun Valley 2, ovvero con l'aggiornamento 22H2 del sistema operativo dell'azienda, la cui uscita dovrebbe essere programmata per la metà del 2022. D'altro canto, è possibile che Windows 11 Sun Valley 2 porti con sé numerose novità per il sistema operativo della casa di Redmond, che dovrebbero andare ben oltre la taskbar.

Ad ogni modo, Microsoft ha anche confermato che la possibilità di spostare la taskbar ai lati dello schermo, benché molto richiesta dai fan, non sia tra le priorità dell'azienda, dunque verrà inserita solo successivamente su Windows 11. Ciò dipenderebbe dal fatto che il design e le animazioni legati al posizionamento laterale o superiore della barra non sono ancora pronti, stando a quanto dichiarato da alcuni sviluppatori Microsoft durante un webcast di Windows Insider.

Gli sviluppatori hanno infatti spiegato che "ci sono numerose sfide da superare quando si parla della possibilità di spostare la taskbar in diverse posizioni sullo schermo. Pensiamo a cosa succederebbe se posizionassimo la taskbar sul lato destro dello schermo: nello stesso momento il flow del sistema operativo, le animazioni e le app dovrebbero cambiare". Insomma, pare che la feature di spostamento della taskbar sul lato dello schermo sia in arrivo, ma che dovremo attendere ancora un bel po' prima di poterla testare con mano.