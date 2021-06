Windows 11, tutte le feature principali del nuovo sistema operativo Microsoft

Nel corso dell’evento di presentazione di Windows 11 di oggi, Microsoft ha rivelato moltissimi dettagli della nuova versione del sistema operativo per PC più usato al mondo. Tra questi figurano soprattutto funzionalità inedite che renderanno l’esperienza d’uso qualcosa di mai provato e visto prima.

Il focus principale rimane la semplificazione, l’interconnettività e l’apertura del sistema operativo, come spiegato da Panos Panay, verso la creazione di un ecosistema in cui l'appena annunciato Windows 11 resta il centro principale. Altre caratteristiche fondamentali però rimangono l’estrema rapidità nel compiere qualsiasi azione, oltre che a una maggiore semplicità per migliorare l’esperienza d’uso soprattutto nel multitasking, con nuovi comandi (soprattutto per dispositivi touchscreen) per aumentare la produttività.

Per fare tutto ciò ci si serve anche di funzionalità come gli “Snap Group”, sistema che consente all’utente di accedere a diversi gruppi di app aperte direttamente dalla nuovissima barra delle applicazioni, “agganciando” più app tra loro in modalità a loro adatte. Ancora, notiamo gli “Snap Layout” che potete vedere anche nell’immagine in calce all’articolo, per nuovi stili di divisione delle schede aperte su schermo per la massima personalizzazione possibile.

Windows 11 permette inoltre di connettere e sconnettere più monitor e PC trasferendo tra loro la medesima sessione così da garantire continuità nel lavoro che si sta svolgendo. Allo stesso modo, viene migliorata la gestione di più desktop offrendo loro stili diversi a seconda delle necessità e dei propri gusti: lavoro, utilizzo in casa, gaming o qualsiasi impostazione si desideri, ora è possibile velocizzare il passaggio da un setup a un altro con pochissimi click. Questa interconnettività, oltretutto, è estremamente ottimizzata: Windows 11 adatterà automaticamente l’intera interfaccia a seconda del dispositivo su cui si sta operando, anche dopo il passaggio, per esempio, da un PC fisso con monitor dalle dimensioni notevoli a un tablet.

Una delle più interessanti novità riguarda i cosiddetti “Windows Widget”, ovvero una serie di strumenti in feed personalizzato basato su intelligenza artificiale che è possibile portare su schermo con uno swipe da sinistra (nel caso di dispositivi touchscreen, dove si ottiene la migliore esperienza possibile) per poi riorganizzarli o ridimensionarli come meglio si desidera. Non mancherà la possibilità di creare e caricare i widget all’interno del feed apposito e, a tal proposito, tra gli stessi widget ce ne sarà uno che permetterà di “dare la mancia” ai creatori stessi per premiarli per il loro lavoro.

Infine, Microsoft sta anche migliorando le "gestures" che puoi usare sui tablet e i dispositivi touchscreen in toto. Insieme a ciò, si segnalano miglioramenti all'input penna e alla digitazione vocale. Con alcune penne, Windows 11 supporterà anche il feedback tattile. Ciò potrebbe significare che Windows 11 in futuro supporterà moltissime app innovative e dalle potenzialità infinite.