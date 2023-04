Windows 11: una feature salva-batteria finalmente in arrivo anche su laptop

Mentre l'IA arriva su Windows 11 con l'ultimo aggiornamento del sistema operativo in beta, la più recente Build per Insider di Windows 11, la 25346, si focalizza su una serie di importanti novità per i device mobili, come laptop, convertibili e tablet, specie per quanto riguarda l'efficienza energetica.

In particolare, l'aggiornamento porta con sé la feature CABC, o Content Adaptive Brightness Control, che già viene implementata da tempo sui desktop e che, in questo caso, si attiva automaticamente quando il laptop o tablet-PC viene connesso ad una presa elettrica o manualmente in ogni momento. La funzione ottimizza la luminosità dello schermo e il suo contrasto basandosi sui contenuti mostrati sullo schermo del device.

Per esempio, la luminosità potrebbe alzarsi automaticamente in alcune scene di un film, di uno video o di una serie TV, per esempio durante un passaggio da un ambiente aperto a uno chiuso e viceversa. Lo stesso, ovviamente, vale per il contrasto. L'arrivo della funzione su laptop, comunque, è piuttosto tardivo, perché essa è stata implementata su PC desktop già nel 2021.

Un vero peccato, specie se consideriamo che la feature CABC non impatta solo sulla qualità della fruizione dei prodotti di intrattenimento, ma anche e soprattutto sulla durata della batteria del laptop e sul consumo energetico, sia quando quest'ultimo è collegato alla corrente elettrica che quando esso opera utilizzando la batteria integrata.

Spiega poi la stessa Microsoft che la funzione potrà essere attivata, disattiva e gestita direttamente dalle Impostazioni di sistema di Windows 11, nello specifico nel sottomenu dedicato al display e sotto lo slider "Luminosità e colori": sotto a quest'ultimo, infatti, troverete un menu a tendina che vi permetterà di attivare la funzione CABC "sempre", "mai" o "solo quando in carica". Non sappiamo, per il momento, quando la funzione uscirà dalla beta e verrà resa disponibile per tutti.