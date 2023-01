Windows 11, nel File Explorer arrivano i contenuti consigliati?

Un nuovo screenshot pubblicato da XenoPanther su Twitter mostra che Microsoft starebbe valutando la possibilità in introdurre i contenuti consigliati nel File Explorer di Windows 11.

Nel sistema sono già disponibili le app ed i file consigliati nel menù Start di Windows 11, ed evidentemente il colosso di Redmond intende fare lo stesso anche in Esplora File.

Come si può vedere nello screenshot presente in calce, nel pannello “Opzioni cartella” sotto il tab “Privacy” è stata inserita una nuova casella denominata “Mostra contenuti consigliati”. PhantomOfEarth, un altro leaker molto famoso, ha segnalato che l’opzione è disabilitata da parte di Microsoft anche nell’ultima build disponibile agli sviluppatori.

Non è chiaro in che modo funzionerà questo sistema, ma è probabile che Microsoft lo utilizzi per spingere gli annunci pubblicitari. Il colosso di Redmond anche in passato ha mostrato banner in Esplora File, in particolare pubblicità di OneDrive, e con questa nuova opzione potrebbe continuare sulla stessa falsariga. Non è nemmeno noto se si tratti di un semplice test oppure se davvero in futuro vedrà la luce: al momento dalla compagnia di Satya Nadella non sono arrivate indicazioni di nessun tipo.

Nel frattempo, parallelamente Microsoft sta lavorando ad un nuovo Blocco Note per Windows 11, come confermato da un tweet poi rimosso.