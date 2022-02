Windows 11 funziona su smartphone: l'impresa di Gustave Monce su Surface Duo

Lo sguardo al sistema operativo Andromeda OS sul Lumia 950 ha sorpreso molti appassionati e fan di Windows, trattandosi del successore di Windows Phone mai rilasciato sul mercato. Il suo debutto doveva avvenire con Microsoft Surface Duo, arrivato invece con Android 10...e oggi “aggiornato” a Windows 11.

L’impresa di installare Windows 11 sul Microsoft Surface Duo d’annata 2020 è stata portata a termine dallo sviluppatore Gustave Monce che, con uno dei suoi soliti tweet di aggiornamento per i follower, ha mostrato in una foto l’ultimo sistema operativo sviluppato a Redmond all’opera nello smartphone.

Bisogna notare che Surface Duo con Windows 11 presenta molti bug, come ci si poteva aspettare già prima di questo test, ma resta pur sempre un traguardo del tutto storico per il primo smartphone dual-screen della gamma Surface. Tra l’altro, nonostante i bug risulta comunque essere operativo e senza crash eccessivi. Essendo che l’annuncio è giunto il 1° febbraio 2022, ergo due giorni fa, non abbiamo altri dettagli importanti in merito alle operazioni conducibili.

Tuttavia, sull’account Twitter di Monce è possibile trovare un filmato di circa un minuto riguardante la sequenza di boot di Windows 11 su Surface Duo, e sembra avvenire senza intoppo alcuno. Sarà certamente interessante capire quanto possa spingersi in avanti il sistema operativo per PC sullo smartphone.

Rimanendo sempre su Windows 11, nel Dev Channel è arrivata la Build 22543 con grandi novità in anteprima.