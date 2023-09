Windows 11 ha una nuova funzionalità: l'estrazione del testo dagli screenshot

In seguito alla questione dell'assurda scorciatoia per aprire LinkedIn su Windows 11, è giunto il momento di tornare a fare riferimento alle funzionalità del sistema operativo di Microsoft. Infatti, è stata lanciata la possibilità di estrarre il testo dagli screenshot mediante uno strumento integrato.

Come annunciato direttamente sul blog ufficiale di Windows, tramite l'aggiornamento 11.2308.33.0 dello Snipping Tool (Strumento di cattura) preinstallato nel contesto dell'OS è stato introdotto il rilevamento del testo presente nelle immagini catturate. A tal proposito, all'utente basta premere sull'apposito pulsante di scansione presente in alto per vedere comparire a schermo le opzioni disponibili.

Più precisamente, il testo rilevato verrà evidenziato e sarà possibile copiarlo interamente, così da poterlo poi incollare dove si vuole. In alternativa, si possono utilizzare le combinazioni di pulsanti Ctrl + A e Ctrl + C, in modo da selezionare e copiare il testo a piacimento. Non c'è però solamente una funzione di copia/incolla.

Infatti, mediante Text Actions è possibile anche oscurare le informazioni sensibili negli screenshot, così da condividerle rapidamente in sicurezza. Dai numeri di telefono agli indirizzi e-mail, in questo modo sarà possibile effettuare rapide condivisioni evitando che terzi entrino in possesso di dati che l'utente può voler mantenere "privati". In ogni caso, insieme all'annuncio delle novità legate a Snipping Tool, è arrivata anche una funzione di Phone Link che consente di accedere rapidamente da Windows 11 alle foto più recenti scattate dallo smartphone Android, grazie a notifiche istantanee.