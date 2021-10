Windows 11 e gaming: un'impostazione fa crollare gli FPS fino al 28%

Se da un lato molti utenti non sanno che sta arrivando Windows 11, tantissimi gamer in tutto il mondo non vedono l'ora di mettere le mani sull'ultima fatica di Microsoft per scoprire quanto e come cambieranno le performance di gioco.

A quanto pare però, nonostante i proclami dell'azienda di Redmond, ci sarebbe un dettaglio che potrebbe drasticamente ridurre le prestazioni in-game su alcuni sistemi con Windows 11.

Il colpevole ha un nome e un cognome: si tratta dell'opzione VBS, o Virtualization-Baser Security, un sistema già introdotto con Windows 10 in maniera opzionale per migliorare la sicurezza di tutto il sistema, in grado di creare un suo sottosistema dedicato e che in qualche modo potrebbe avere un impatto sostanziale sulle prestazioni.

Secondo i test riportati dalla fonte, l'impatto varia fortemente da titolo a titolo, passando da un calo di appena il 5% in FarCry New Dawn al 10% del benchmark sintetico 3DMark TimeSpy. Su Horizon Zero Dawn si arriva a un impatto del 25% sul framerate, mentre su Shadow of the Tomb Raider si toccano vette sino al 28%.

Ancora non è chiaro come verrà distribuito sul mercato. Quel che è emerso finora è che i computer passati da Windows 10 a Windows 11 attraverso il programma Insider, dunque tramite aggiornamento, non hanno subito modifiche a quest'impostazione, rimasta pertanto disattivata.

Anche tramite installazione pulita sembra non apportare modifiche sostanziali. Resta tutto da scoprire, invece, l'approccio adottato dagli OEM di Microsoft che, in alcuni casi, adotteranno una strategia conservativa sotto il profilo della sicurezza, abilitandolo di default.

Quello che si appresta ad entrare nelle nostre case è un sistema operativo votato alla sicurezza e con importanti implementazioni sotto questo profilo, al punto da aver fatto chiacchierare non poco in termini di prerequisiti per l'installazione. A tal proposito, di recente abbiamo provato a capire se esiste un modo per installare Windows 11 bypassando il controllo TPM.