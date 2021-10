Windows 11: ecco il nuovo Task Manager, cosa cambia rispetto a Windows 10?

Con l'ultimo aggiornamento di Windows 11, Microsoft ha risolto i problemi di compatibilità con le CPU AMD, ma ciò non significa che le novità per il sistema operativo di Redmond siano finite. Al contrario, pare che sia in fase di test una revisione per il Task Manager del sistema operativo, che potrebbe diventare disponibile per tutti a breve.

A quanto pare, infatti, Microsoft starebbe lavorando a due nuove feature per la gestione attività di Windows: esse sarebbero rispettivamente chiamate Eco Mode e Microsoft Edge Integration. Quest'ultima è stata introdotta dalla Build 22000.282 di Windows 11 ed è attualmente nelle fasi finali della beta, mentre la prima sarà probabilmente implementata tra fine 2021 e inizio 2022.

L'integrazione con Microsoft Edge ha lo scopo di ridurre la possibilità che il browser impatti sulle performance del computer: per questo, la gestione attività di Windows 11 può ora definire e controllare meglio la quantità di risorse destinate dal PC alla navigazione del web. Ad esempio, ora ogni pagina web è segnalata con il proprio nome sul Task Manager, in modo da poter forzare la chiusura delle pagine desiderate senza doversi affidare al caso.

Per quanto riguarda Eco Mode, invece, i dettagli sono più sfumati: l'obiettivo generale della modalità è comunque quello di limitare l'impatto delle applicazioni che consumano più risorse sul PC. A quanto pare, Eco Mode permetterà di abbassare la priorità delle azioni di alcune app a "bassa", in modo da favorire gli altri processi di sistema, migliorando per esempio le performance nei videogiochi o limitando il consumo di RAM da parte delle app di editing foto e video.

Non sappiamo quando la Eco Mode sarà implementata sul nuovo sistema operativo: Microsoft ha dichiarato di voler evitare aggiornamenti problematici per Windows 11, perciò dobbiamo aspettarci una fase beta piuttosto prolungata anche per questa feature.