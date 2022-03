Windows 11 va a gonfie vele, ma tanti utenti restano ancora a Windows 10

Nonostante Windows 11 non funzioni su tutti i PC, pare che il più recente sistema operativo della casa di Redmond stia riscontrando un ottimo successo, tanto da essere installato sul 20% circa di tutti i PC su scala mondiale. Intanto, però, il sistema operativo più utilizzato resta Windows 10.

Questo è quanto emerge da un report di AdDuplex, che spiega che Windows 11 è presente sul 19,6% dei device monitorati dall'azienda per le sue statistiche. Più nello specifico, Windows 11 in versione stabile è disponibile sul 19,3% dei PC monitorati da AdDuplex, mentre la versione beta per Insider si trova sullo 0,3% dei PC rintracciati dalle statistiche.

AdDuplex spiega anche che lo scorso gennaio Windows 11 era installato sul 16,1% dei PC monitorati, ovvero che il sistema sta lentamente trovando sempre più spazio nell'ecosistema laptop e desktop. Va però sottolineato che AdDuplex raccoglie i propri dati sfruttando le app che utilizzano il proprio SDK sul Microsoft Store, che sono circa 5.000 e che coprono circa 60.000 PC in tutto il mondo. Non si tratta dunque di un dato certo, ma di una stima basata su un campione relativamente ridotto.

Ovviamente, visto che parliamo di Microsoft Store, i dati sono limitati a Windows 10 e Windows 11, perciò non considerano i sistemi operativi meno recenti della casa di Redmond. Ad ogni modo, fatte queste premesse, pare che Windows 11 sia installato su circa un quinto di tutti i PC che utilizzano un sistema operativo "moderno".

Il restante 80% dei PC si affida ancora a Windows 10 nelle sue varie versioni: nello specifico, il 21% dei PC utilizza Windows 10 21H2, la versione più aggiornata del sistema operativo, il 27,5% Windows 10 21H1, il 18% circa Windows 10 O20U e il restante monta versioni meno recenti del sistema operativo. Potete dare un'occhiata al grafico a torta con i dati riportati in calce a questa notizia.