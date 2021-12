Windows 11: grandi novità nel design con l'aggiornamento di fine 2022?

Dopo l'uscita di Windows 11 lo scorso ottobre, possiamo aspettarci che il primo grande update per Windows 11, chiamato Windows 11 22H2, arriverà solo a fine 2022. Intanto, ovviamente, Microsoft sta pubblicando diversi piccoli aggiornamenti e patch minori, che secondo il portale Windows Latest prefigurano ciò che ci aspetta nel futuro del sistema operativo.

In particolare, secondo Windows Latest, Windows 11 22H2 sarà un importante redesign di Windows, volto a rendere più graficamente coerente il sistema operativo e le app native sviluppate dal colosso di Redmond. La previsione del portale specializzato nel mondo Microsoft dipende dalle più recenti beta per gli iscritti al programma Insider di Windows, che hanno aggiunto delle interessanti modifiche al design del sistema operativo, in particolare alla taskbar di Windows 11.

Queste modifiche, che vengono implementate gradualmente nei sistemi degli iscritti al programma Insider, verranno incluse in blocco nell'update 22H2 per gli utenti "standard", che dunque potranno aspettarsi un redesign repentino quando l'aggiornamento arriverà il prossimo autunno.

In vista del lancio dell'aggiornamento, Microsoft avrebbe anche in programma di portare Fluent Design e Mica Material su più app, rilasciandone il framework per tutti gli sviluppatori. Fluent Design è il linguaggio di design utilizzato da Windows 10 e Windows 11, e serve a fornire profondità e luce alle finestre di dialogo e al sistema, discostandosi da quanto fatto con Windows 8 e 8.1, che avevano invece un design "piatto". Su Windows 11 si è poi aggiunto l'effetto Mica, cioè un effetto semi-trasparente per le finestre di dialogo che mostra parzialmente lo sfondo dello schermo sottostante.

Al momento, Mica Material non funziona su tutte le app, ma le cose potrebbero presto cambiare: nella Build 22509 di Windows 11, infatti, sono presenti dei riferimenti al fatto che Microsoft intenda estenderlo di default alla Title Bar di tutte le app esistenti per Windows.

Inoltre, la Build 22523 di Windows 11 ci ha mostrato parzialmente il nuovo Tabbed Material, che si affianca a Mica e Acrylic (il design "piatto" usato su Windows 8.1). Con ogni probabilità, Tabbed non sarà troppo diverso da Mica, ma dovrebbe essere in generale più scuro, il che potrebbe fare la felicità di molti utenti. Anche Tabbed dovrebbe essere introdotto con la Build 22H2, insieme a modifiche molto richieste come la reintroduzione del drag and drop di Windows 11 e l'eliminazione del Pannello di Controllo.