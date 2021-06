Windows 11 sarà un update gratis per tutti: come verificare la compatibilità del vostro PC

L’annuncio di Windows 11 avvenuto nella giornata di oggi ci ha permesso di dare una prima occhiata al futuro che Microsoft vuole riservare al suo sistema operativo sia lato design che funzionalità. Gli utenti, intanto, potranno gioire dato che la società ha confermato che si tratterà di un aggiornamento gratuito di Windows 10.

Ebbene sì, Windows 11 sarà completamente gratis per tutti i possessori di PC con Windows 10 già installato, esattamente come è successo anni fa con il passaggio da Windows 7 e Windows 8 all’attuale edizione dell’OS del colosso di Redmond. Tutte le novità saranno accessibili a partire da fine 2021/inizio 2022 sui PC di tutto il mondo…o quasi.

Come per ogni sistema operativo, infatti, ci sono dei requisiti minimi hardware da soddisfare: nello specifico, si parla di una CPU a 64 bit con clock minimo pari a 1 GHz e 2 o più core, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione disponibili; ovviamente, serve anche Windows 10 già installato. Per chi però non sapesse come verificare la soddisfazione di tali requisiti, esiste lo strumento PC Health Check per capire se il dispositivo d’interesse può supportare il futuro aggiornamento. Per scaricare l’app bisogna recarsi sulla pagina dedicata a Windows 11, scorrere verso il fondo e trovare la parte azzurro chiaro con scritto “Check for compatibility”, cliccando infine su Download App.

Una volta scaricato il file d’installazione, basterà avviarlo e seguire i passaggi indicati per installare lo strumento di controllo integrità del PC. Dopodiché basterà aprirlo e cliccare sul pulsante blu con scritto “Controlla Ora”, e il gioco è fatto!

A proposito di Windows 11, abbiamo visto nel dettaglio come sarà il design del nuovo sistema operativo.