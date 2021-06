Windows 11 potrebbe essere gratuito: Microsoft ripete quanto fatto con Windows 10?

A poche ore dalla pubblicazione dei primi screenshot di Windows 11, grazie al file ISO trapelato, continuano ad emergere informazioni sul nuovo sistema operativo di Microsoft. Secondo quando scoperto da XDA, il colosso di Redmond potrebbe bissare quanto fatto con Ten, proponendolo sotto forma di aggiornamento gratuito.

XDA infatti in un rapporto pubblicato in rete ha scoperto le chiavi di configurazione di Windows 11 per gli utenti di Windows 7 e Windows 8.1. Ciò vuol dire che coloro che dispongono ancora di tali versioni dell'OS, con ogni probabilità potranno usufruire di un aggiornamento gratuito per Windows 11 non appena sarà disponibile.

Interessante notare come in lista non sia presente Windows 8: ciò implica che gli utenti dovranno eseguire l'aggiornamento a Windows 8.1 prima di passare a Windows 11.

Sembra essere scontata anche la gratuità per i PC basati su Windows 10, a cui potrebbe essere proposto sotto forma di aggiornamento tramite Windows Update.

Dalle informazioni trapelate, Eleven dovrebbe includere anche uno switch per tornare all'interfaccia grafica di Windows 10, il che dimostra come i due OS saranno simili e si differenzieranno principalmente a livello d'interfaccia grafica: le immagini pubblicate in rete infatti hanno mostrato un nuovo menù Start ed una barra di applicazioni rivista.