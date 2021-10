Windows 11, gravi bug su alcuni processori AMD Ryzen: in arrivo un fix

A poche ore dal lancio di Windows 11, emergono i primi problemi. A quanto pare, infatti, alcuni processori AMD Ryzen avrebbero riportato un calo delle prestazioni a seguito dell'installazione dell'OS, anche se sono indicati come perfettamente compatibili.

In una nota di supporto ufficiale, AMD ha segnalato due problemi piuttosto critici che vanno ad impattare sulle performance di alcuni chipset quando vengono eseguite alcune applicazioni, in particolare giochi.

In uno dei due bug, la latenza della cache L3 della CPU risulta triplicata. AMD afferma che per alcuni giochi è segnalato un calo delle prestazioni del 10-15%, in particolare per gli eSport.

Un altro bug invece riguarda specificamente le applicazioni che fanno un uso intenso dei thread della CPU. In questo caso, i processori Ryzen interessati sono quelli che includono più di otto core con TDP superiore a 65W. Il bug impedisce alla CPU di attivare i thread più veloci, il che compromette gravemente le prestazioni.

AMD e Microsoft sono comunque a conoscenza dei problemi ed hanno promesso il lancio di un aggiornamento per risolverlo. Nessuna informazione sulla data di lancio, e coloro che hanno effettuato l'installazione saranno costretti ad attendere.

Nella giornata di ieri, erano stati riportati anche problemi con l'installazione di Windows 11, il tutto mentre Microsoft aveva spiegato come bypassare il TPM 2.0.