Windows 11, l'IA arriva in Foto per aiutarvi a modificare le immagini con la gomma magica

Microsoft a tutta intelligenza artificiale, anche in Windows 11. Il colosso di Redmond ha appena annunciato l’arrivo nel sistema operativo di un nuovo strumento integrato nell’applicazione Foto preinstallata che permetterà di modificare le immagini in maniera ancora più semplice.

Si chiama Gomma Magica e come si può vedere direttamente nelle gif presenti sul blog ufficiale di Microsoft, si tratta di uno strumento che utilizzando la cancellazione generativa è in grado di eliminare elementi dalle fotografie senza lasciare traccia. Nella gif, ad esempio, viene mostrata la rimozione del guinzaglio dalla foto di un cane.

Non si tratta ovviamente di una novità assoluta, dal momento che sul mercato sono disponibili tante applicazioni che fanno questo, ma il fatto che sia integrata direttamente nell’applicazione Foto di Windows 10 ed 11 rappresenta senza dubbio un’aggiunta molto interessante. Insieme alla gomma magica sarà implementato anche la funzione di rimozione dello sfondo, che utilizzerà lo stesso approccio per scontornare le fotografie.

Attualmente, questi strumenti sono disponibili esclusivamente per gli iscritti al programma Windows Insider, e come spiegato da Microsoft è in fase di distribuzione “in tutti i canali da oggi (inclusi Windows Insider su Windows 10 nel canale di Preview). Assicurati di aggiornare la tua app alla versione numero 2024.11020.21001.0 o successiva”.

Come osservato dai colleghi di The Verge, però, non viene specificato se nelle foto modificate saranno inseriti metadati o filigrane.