Windows 11, IA sempre più centrale: in Studio Effect modificherà i video in tempo reale

In occasione della Build 2024, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori ,Microsoft potrebbe annunciare una nuova serie di funzionalità incentrate sull’intelligenza artificiale che abbracceranno l’app Studio Effects e le videochiamate.

Un utente su X ha spiegato che l’applicazione potrebbe essere in grado di modificare l’aspetto degli utenti durante le videochiamate utilizzando l’intelligenza artificiale. La notizia è arrivata da XenoPanther su X, il quale ha notato che alcuni file sono stati modificati tra la versione 26071 e 26079 di Windows 11. Nelle nuove versioni sono presenti delle opzioni specifiche relative alla gestione della fotocamera da parte di Windows 11.

Un utente ha suggerito che queste funzionalità, che utilizzeranno l’IA (ad esempio per trasformare gli utenti in cartoni animati) dovrebbero essere implementate in Studio Effects, l’applicazione che già utilizza l’IA per aiutare a modificare la resa visiva durante le chiamate. La differenza però è da ricercare nel fatto che a differenza di Cipchamp, queste nuove opzioni interverranno applicando gli effetti in tempo reale mentre si utilizza la weebcam, sia che sia integrata che collegata al PC.

Questa feature però non dovrebbe essere compatibile con tutte le macchine, ma solo su quelle dotate delle NPU integrate nelle CPU di nuova generazione, che sono studiate proprio appositamente per l’IA. Le conferme ufficiali dovrebbero arrivare la prossima primavera nel corso della Build Conference: queste novità non dovrebbero essere presenti nell’evento di Microsoft in programma a Marzo.

La scorsa settimana, intanto, Microsoft ha detto addio alle applicazioni Android su Windows 11, in quanto considerate poco redditizie.