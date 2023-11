Windows 11, l'IA generativa arriva anche su Paint: ecco come usare DALL-E 3

L'ultimo aggiornamento di Paint su Windows 11 risale ormai a metà settembre e ha aggiunto al software la gestione dei livelli delle trasparenze. Ora, però, un altro, grande update di Paint è in fase di rollout, e porta finalmente con sé l'Intelligenza Artificiale: anche DALL-E 3 arriva su Windows 11!

La funzione Cocreator di Paint su Windows 11 è stata lanciata per gli utenti iscritti al programma Insider a metà ottobre, ma solo oggi, stando a quanto spiegato da Windows Latest, fa il suo debuto anche per chi possiede la versione stabile di Windows 11. La feature vi permette di utilizzare l'IA generativa di DALL-E 3 per realizzare delle immagini a partire da dei semplici prompt testuali.

Vi ricordiamo che DALL-E 3 è stato lanciato da OpenAI il 20 settembre scorso, mentre il nuovo Paint è stato svelato da Microsoft solamente un giorno dopo, il 21 settembre. Solo a partire da oggi, martedì 28 novembre, Microsoft ha dato il via al rollout della feature per gli utenti che possiedono Windows 11 in versione stabile, portandola al di fuori del programma Insider (nei canali Dev e Canary, infatti, la funzione è disponibile già dal 26 settembre).

Per utilizzare l'IA generativa, vi basterà aprire un nuovo file di Paint e cliccare su "Cocreator", un nuovo pulsante che troverete sul lato destro della toolbar. Fatto ciò, si aprirà una nuova barra laterale, con la quale potrete fornire a Paint una descrizione in linguaggio naturale di ciò che volete vedere generato dall'IA. DALL-E 3, a partire dal prompt, vi fornirà un totale di tre alternative tra le quali potrete scegliere la versione definitiva della vostra immagine.

Inoltre, Microsoft ha implementato un tutorial in quattro step per tutti coloro che non hanno mai utilizzato l'IA generativa per le immagini. Sembra comunque che ad alcuni utenti sia stato richiesto di iscriversi ad una waitlist per "sbloccare" Cocreator: l'UI di Paint, cioè, è stata aggiornata con il nuovo pulsante dedicato all'IA, ma - forse per via del congestionamento dei server - le sue funzionalità saranno implementate gradualmente nei prossimi giorni su tutti i PC compatibili.