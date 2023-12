Windows 11, l'IA sorprende: presto saprà risolvere da sola i bug di sistema

Tra settembre e ottobre, la "rivoluzione IA" è arrivata anche su Windows 11, benché in realtà le funzionalità di Copilot siano ancora piuttosto limitate. In futuro, però, le cose potrebbero cambiare. Una compagnia-partner di Microsoft, addirittura, ha prefigurato importanti novità in arrivo su Windows Copilot nei prossimi mesi.

Come spiega Windows Latest, Dell ha rivelato che Windows Copilot sarà in grado di identificare i bug al sistema operativo e alle app installate su quest'ultimo, ma anche di lavorare in background per risolverli prima che diventino problematici per l'utente. A quest'ultimo, dunque, non verrà più richiesto di effettuare la diagnostica in caso di crash delle app o di inviare un feedback a Microsoft, ma sarà Windows Copilot a cercare di risolvere autonomamente il problema.

Inoltre, Dell ha anche spiegato che Microsoft potrebbe usare l'IA per modificare le Impostazioni del PC in tempo reale a seconda di dove vi trovate: per esempio, quando l'Intelligenza Artificiale rileverà che vi trovate a casa attiverà in automatico il Wi-Fi e il Bluetooth, mentre fuori casa verrà avviata la modalità di risparmio energetico per la batteria del device. Addirittura, se dalla posizione il sistema rileverà che vi trovate in aeroporto, verrà aumentata la sicurezza del Wi-Fi tramite Microsoft Defender.

Dell ha anche condiviso due GIF che mostrano le funzionalità in azione, che potete vedere sulle pagine di Windows Latest. Insomma, sembra che le feature si trovino in una fase di sviluppo piuttosto avanzata e che potrebbero arrivare al più presto sui PC compatibili: le funzioni, infatti, dovrebbero essere limitate ai computer aggiornati a Windows 11, mentre potrebbero fare il loro debutto sui primi "AI PC" della linea Surface di Microsoft.