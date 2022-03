Windows 11, importante refresh dell'UI in arrivo con Sun Valley 2: ecco cosa cambia

Dopo aver confermato che Windows 11 Sun Valley 2 arriverà in estate, pare che Microsoft si stia lasciando scappare sempre più novità relative all'ultimo aggiornamento del suo sistema operativo: in particolare, stando a quanto emerge dall'ultima beta per Insider, l'update di Windows porterà con sé un colossale refresh per l'UI del sistema operativo.

A quanto pare, infatti, con Windows 11 Sun Valley 2 Microsoft introdurrà su diverse finestre di dialogo "antiquate" una nuova interfaccia utente basata su WinUI, la serie di principi di design utilizzati dalla Casa di Redmond per il suo sistema operativo e per le sue app native per Windows. In questo modo, Sun Valley 2 potrebbe essere anzitutto un importante refresh grafico per molti elementi di Windows 11, alcuni dei quali sono in circolazione fin da Windows 98.

Per esempio, oltre alla reintroduzione del drag-and-drop su Windows 11 l'aggiornamento a Sun Valley 2 dovrebbe migliorare l'interfaccia grafica della taskbar del sistema operativo, "smussando" gli angoli della barra multifunzione per renderla più moderna e al passo con il resto delle finestre di Windows.

Allo stesso modo, anche alcune finestre di dialogo finora mai aggiornate da Microsoft e rimaste ancorate agli standard di design di Windows 98 o a quelli di Windows XP, come l'interfaccia di stampa da Notepad e Wordpad, saranno aggiornate per essere in linea con la nuova filosofia di design di WinUI, come potete vedere dall'immagine in calce.

Al momento, il redesign della finestra di stampa di Notepad e Wordpad, insieme a quello di diverse altre finestre di dialogo "legacy", è disponibile per gli utenti in Beta iscritti al canale Insider, ma verrà probabilmente reso disponibile per tutti proprio con l'aggiornamento a Sun Valley 2.