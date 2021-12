Windows 11, importanti novità per il menu Start: l'annuncio di Microsoft

Mentre alcuni utenti hanno deciso di ripristinare il menu Start di Windows 10 su Windows 11, Microsoft ha ora deciso di intervenire a livello ufficiale sul popolare tasto. Signore e signori, ci sono importanti novità per il pulsante Start di Windows 11.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, nonché come si può leggere sul blog ufficiale di Windows, la build 22509 destinata a coloro che aderiscono al programma Insider introduce diversi cambiamenti relativi al succitato pulsante, che ovviamente risulta tra i più utilizzati da parte degli utenti del sistema operativo di Microsoft.

In parole povere, a partire da questa versione dell'OS è possibile scegliere tra 3 preset per il menu Start di Windows 11: More Pins, Default e More Recommendations. I nomi sono essenzialmente autoesplicativi, ma facciamo chiarezza per chi non conosce bene l'inglese: il preset More Pins consente all'utente di aggiungere un maggior numero di icone "fissate" (quelle dell'area "Aggiunto"), mentre l'opzione More Recommendations va invece a espandere la sezione che in italiano viene chiamata "Articoli consigliati". Superfluo dire che il preset Default rappresenta esattamente il menu Start che tutti conosciamo.

In ogni caso, gli utenti Insider del canale Dev possono già provare la funzionalità facendo clic destro sul pulsante Start, mentre non è chiaro se questa possibilità arriverà a breve anche nella versione stabile di Windows 11. Staremo a vedere.