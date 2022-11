Windows 11, nuovo indicatore nella barra delle applicazioni: ecco cosa fa

Dopo l'annuncio di Windows Subsystem per Linux, arriva un'ulteriore novità sul sistema operativo di Microsoft. Un'icona che si aggiunge al changelog dell'ultima build Insider, ma non si tratta solo di un accorgimento estetico.

Su Windows 11 Insider, infatti, è ora apparsa una spunta di segnalazione nell'area delle connessioni che ci indicherà se è attiva o meno una VPN sul nostro computer. Un'aggiunta da "Quality of life" che sicuramente tornerà utile a chi utilizza questo sistema per proteggere la propria connessione a internet e che consentirà di capire con un solo colpo d'occhio se la VPN è attiva o meno.

Tuttavia, allo stato attuale questa spunta consente di tenere traccia dello stato di funzionamento di un numero ristretto di servizi. Per l'esattezza, non vengono considerati i software di terze parti per il controllo della VPN e, soprattutto, funziona esclusivamente per connessioni cablate.

La build che introduce questa spunta è la 25247 ed è la più recente disponibile sul canale riservato. Si tratta sicuramente di una gradita novità che non stravolge l'esperienza utente. Del resto, Windows 11 ne ha avuto di tempo per diventare una pietra miliare tra i sistemi operativi consumer, migliorandosi giorno dopo giorno e diventando quello che è oggi, con una veste grafica moderna e una forte propensione per ottimizzazione e sicurezza.

Proprio in questo contesto, ricordiamo che non è ancora finito il momento d'oro della versione 22H2 di Windows 11. Infatti, solo nel 2023 arriveranno altri aggiornamenti ufficiali per Windows 11 22H2, ovvero Moment 2 e 3.