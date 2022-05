Windows 11, nuovi indizi sull'uscita di Sun Valley 2: potrebbe essere dietro l'angolo

Nonostante l'ultimo aggiornamento di Windows 11 abbia alcuni bug e causi flickering allo schermo del PC, pare che ormai Microsoft sia pronta a rilasciare Windows 11 2H22, meglio noto con il nome di Sun Valley 2, il più corposo update del sistema operativo di Redmond dal lancio.

Stando a quanto riporta il portale Windows Latest, infatti, la Build 22610 di Windows 11 potrebbe essere l'ultima prima del rilascio ufficiale di Windows 11 Sun Valley 2, almeno per gli utenti Insider. A spingere il sito web specializzato nel mondo Microsoft a questa conclusione è la mancanza della dicitura "technical preview" sul desktop, che è tradizionalmente posizionata con un watermark in un angolo di quest'ultimo.

Ciò starebbe dunque a indicare che Windows 11 2H22 sarebbe ormai pronto e che le sue feature, introdotte via via negli ultimi mesi per gli utenti iscritti ai canali Beta e Insider, potrebbero essere rese disponibili a tutti coloro che utilizzano Windows anche fuori dalla beta pubblica. I tempi, inoltre, si allineano bene con una precedente previsione sull'uscita di Windows 11 Sun Valley 2, secondo cui l'aggiornamento sarebbe arrivato nel mese di giugno per gli Insider e nei due mesi successivi per tutti gli altri utenti.

Tuttavia, come Microsoft stessa ha già confermato in passato, la mancanza del watermark non è indicativa del fatto che lo sviluppo di nuove feature sia terminato, ma si limita a spiegare che è stato raggiunto un livello di stabilità e rifinitura per queste ultime considerato "accettabile" dall'azienda.

Ad ogni modo, la Build 22610 porta con sé alcune novità minori per Windows 11, tra cui spicca sicuramente il nuovo Task Manager del sistema operativo, che ora presenta la modalità scura e supporta i colori di sistema, rendendo l'UI più intuitiva, leggibile e in linea con il resto di Windows 11.

Inoltre, Microsoft ha rifinito anche Esplora File, probabilmente in vista dell'inclusione delle Schede su Windows 11, che dovrebbero arrivare proprio con Windows 11 2H22. Infine, anche la sidebar di Esplora File ha ricevuto alcuni piccoli cambiamenti dal punto di vista dell'UI.