Windows 11, inizia a comparire pubblicità nel menu Start: come disattivarla

Non c'è solamente il Patch Tuesday di aprile per Windows 11 a tenere banco in ambito PC. Infatti, in questo contesto si sta anche discutendo in merito alla comparsa di alcune "pubblicità".

A tal proposito, come riportato da Gizmodo e Neowin, nonché come mostrato da Albacore su Twitter, di recente i primi utenti hanno iniziato a vedere la comparsa di alcune notifiche relative a "promozioni OneDrive" contestualmente al menu Start di Windows 11. I più attenti tra di voi si ricorderanno in realtà del fatto che la questione circola sul Web già da novembre 2022, ma il più recente aggiornamento dell'OS ha fatto comparire il tutto a ulteriori utenti.

Attualmente sembra che solamente un numero limitato di persone stia riscontrando le notifiche, così come d'altronde confermato direttamente mediante il portale ufficiale di Microsoft. Tuttavia, in quest'ultimo si legge che nei prossimi mesi il tutto verrà rilasciato in modo più esteso. In ogni caso, stando anche alle segnalazioni, ciò che avviene premendo sull'icona del menu Start collocata in basso nella barra delle applicazioni è la comparsa di "notifiche" che invitano a usare altri servizi Microsoft.

Non si fa dunque esattamente riferimento a dei classici banner pubblicitari, ma le "promozioni OneDrive" e simili non stanno di certo passando inosservate, come ben potete immaginare. Tuttavia, sembra che per gli utenti coinvolti ci sia la possibilità di disattivare il tutto. Ciò che basta fare in questo contesto è infatti recarsi nelle Impostazioni del computer, accedere alla sezione "Personalizzazione", selezionare il riquadro "Start" e disattivare poi l'opzione relativa alle notifiche (che compare chiaramente solo agli utenti che vedono queste ultime). Queste "pubblicità" arriveranno effettivamente per tutti in futuro o la fase di raccolta di feedback farà effettuare un passo indietro a Microsoft? Staremo a vedere.