Windows 11 inizia finalmente a crescere: è installato sul 20% dei computer

Fin dal lancio, Windows 11 ha faticato ad imporsi tra gli utenti, probabilmente perché in molti lo hanno percepito come un upgrade "minore" rispetto a Windows 10. Nonostante ciò, pare che negli ultimi mesi la percentuale di PC aggiornati a Windows 11 sia aumentata in maniera consistente.

I nuovi dati arrivano dall'ultima Steam Hardware and Software Survey condotta da Valve sui PC che utilizzano il popolare negozio di videogiochi per computer. Stando all'analisi di Steam, Windows 11 sarebbe presente sul 20% circa dei PC connessi al marketplace. Al contempo, Windows 10 si confermerebbe dominante nel panorama PC, con un'adozione del 76% e passa tra gli utenti.

Il dato più interessante, però, è che Windows 11 cresce più rapidamente di Windows 10, il che significa che la "conversione" di utenti del sistema operativo di scorsa generazione a quello lanciato a novembre è finalmente iniziata a ritmo sostenuto. Nello specifico, Windows 11 ha vissuto una crescita percentuale rispetto allo scorso mese del +0,60%, mentre Windows 10 solo del +0,06%.

Stando ai dati di Steam, ciò dipenderebbe perlopiù da un rapido passaggio da Windows 7 a Windows 11 di molti utenti, dal momento che proprio la percentuale di PC con Windows 7 sembra essersi ridotta addirittura dello 0,54% in un solo mese. Dall'altra parte, però, è possibile che i dati siano stati leggermente "falsati" in positivo per l'OS Microsoft di nuova generazione dal lancio di Steam Deck sul mercato: la console portatile di Valve, infatti, è aggiornata a Windows 11 "di fabbrica".

Intanto, comunque, pare che Microsoft non voglia forzare l'aggiornamento a Windows 11 per i suoi utenti con sistema operativo Windows 10: al contrario, la casa di Redmond non sta spingendo in alcun modo l'update, che rimane pienamente opzionale per tutti gli utenti.