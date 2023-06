Windows 11, inizia l'era dell'IA: Copilot è disponibile al pubblico con pubblicità

È ormai passato più di un mese dall'annuncio dell'arrivo del Copilot IA su Windows 11. Ora, però, è arrivato il momento che per certi versi segna l'inizio ufficiale dell'era IA per Windows, in quanto il tutto è stato effettivamente reso disponibile per i primi utenti.

A tal proposito, come riportato anche da Ars Technica, nonché come ufficializzato mediante il blog di Windows, la giornata del 29 giugno 2023 segna il rilascio della Preview Build 23493 nel canale Dev del programma Windows Insider. Si tratta della prima volta, dunque, che il pubblico, composto in questo caso dagli utenti più "smanettoni", può effettivamente mettere alla prova il tutto direttamente.

Coloro che installeranno la succitata build potranno sfruttare la combinazione di pulsanti Windows + C per far comparire la colonna relativa al Copilot sulla destra dello schermo. Chiaramente di mezzo ci sarà il login all'account Microsoft già impostato su Windows 11, così come non mancheranno le classiche opzioni già viste con Bing IA per selezionare il tono delle conversazioni. Nel caso ve lo stiate chiedendo, certo: risulta presente anche la funzione per generare immagini IA (chi ha detto DALL-E 2?).

Va detto, però, che si tratta di una versione preliminare, che manca, ad esempio, del supporto ai plug-in di terze parti. Inoltre, in questa Preview il Copilot può gestire solamente un numero limitato di impostazioni legate a Windows. In ogni caso, sta iniziando l'era in cui gli utenti possono chiedere rapidamente a un chatbot IA di modificare le opzioni del sistema operativo, nonché di eseguire alcuni comandi.

Un aspetto che si fa notare, per il resto, è il fatto che Copilot disponga già da ora di pubblicità. in parole povere, di mezzo ci sono gli annunci di Bing: proprio come avviene per le restanti parti del servizio omonimo, Microsoft ha intenzione di mostrare in questo modo annunci che pensa siano "rilevanti" per gli utenti.

Al netto di questo, la build in questione aggiunge anche altre novità, a partire dal supporto nativo ai file .tar, .rar e .7z. Il tutto grazie alla libreria open source libarchive. Insomma, sembra proprio che si tratti di un periodo non di poco conto per il sistema operativo di Microsoft.