Windows 11 per Insider si aggiorna ancora: arriva una comoda nuova funzione

Dopo aver annunciato che le prossime Build di Windows 11 potrebbero essere poco stabili, Microsoft ha oggi rilasciato la versione 25115 del suo sistema operativo sul Dev Channel. L'aggiornamento sembra essere il primo post-Sun Valley 2: l'aggiornamento 22H2 di Windows 11, infatti, sarebbe ormai pronto al lancio.

In altre parole, ciò significa che la Build 25115 di Windows 11 contiene il primo codice dell'update 23H2, che sarà rilasciato da Microsoft solo nell'estate del prossimo anno. Quest'anno, infatti, Microsoft dovrebbe rilasciare Sun Valley 2, con un lancio previsto a fine maggio o nei mesi successivi, apportando numerose modifiche al suo sistema operativo.

Mentre attendiamo che Sun Valley 2 arrivi per gli utenti non-Beta, dunque, pare che chi sia iscritto al Dev Channel abbia iniziato a ricevere le Build del prossimo aggiornamento di Windows 11, ovvero la versione 23H2 del sistema operativo. La Build 25115 dell'OS, in particolare, porta con sé una nuova funzione che probabilmente non vedremo sui PC non iscritti al programma Insider fino al 2023 inoltrato.

La feature è chiamata "Suggested Actions", o "Azioni Suggerite", ed ha già ricevuto un breve teaser da parte di Microsoft a inizio 2022. La funzione cerca di prevedere cosa l'utente intenda fare con un testo selezionato in base alla tipologia di quest'ultimo, offrendogli rapidamente le opzioni più vicine a quelle che questi potrebbe ritenere utili.

Per esempio, come potete vedere nell'immagine in calce, sottolineando un numero di telefono Windows 11 suggerirà di chiamarlo tramite Teams. Oppure, se il testo sottolineato è un indirizzo postale, il sistema operativo consiglierà di aprirlo nelle mappe di Microsoft Edge o di Google Chrome, e così via.

Per il momento, i suggerimenti contenuti nella Build sembrano essere piuttosto banali, ma Microsoft vorrebbe utilizzare il Machine Learning per migliorare il software, in modo da fornire agli utenti i suggerimenti più adatti ad ogni situazione.