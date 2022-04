Windows 11, l'insolito bug: l'avvio del sistema richiede tempi biblici

A soli due giorni dalla pubblicazione dell'ultima beta per insider di Windows 11, comparsa sul Dev Channel venerdì 15 aprile, alcuni utenti hanno lamentato un raro bug del sistema operativo Microsoft, che sembra bloccarsi sulla schermata di caricamento del sistema per tempi biblici, con ritardi fino a 40 minuti.

Il bug è in realtà molto raro, dal momento che sembra colpire casualmente i PC aggiornati all'ultima versione di Windows. Inoltre, non è detto che, anche sui computer colpiti, il problema si manifesti ad ogni accensione, poiché in diversi casi il boot del sistema va a buon fine in pochi secondi anche laddove precedentemente si era presentato il bug.

La stessa Microsoft non è riuscita a spiegare cosa abbia causato il problema su Windows 11, ma sembra comunque essere riuscita a risolverlo con la Build 22000.651 del sistema operativo, che al momento è in fase di pubblicazione sul Release Preview Channel e che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane come aggiornamento opzionale per Windows 11.

La nuova Build di Windows, inoltre, migliora i tempi di caricamento del sistema operativo più in generale, riducendoli di qualche secondo e migliorando le performance generali dei dispositivi aggiornati a Windows 11. Inoltre, l'aggiornamento comprende diversi fix per i clienti enterprise dell'azienda di Redmond, specie per i device in uso continuo per 24 ore al giorno.

Infine, Microsoft sembra aver risolto anche un altro bug che causava il Blue Screen of Death, o BSOD, su Windows 11, anch'esso localizzato nei processi di startup di Windows 11. Anche in questo caso, comunque, si tratta di un bug decisamente raro, dal momento che le sue segnalazioni sono state molto limitate. Intanto, comunque, vi ricordiamo che anche i widget terze parti stanno arrivando su Windows 11.