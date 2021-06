Windows 11 installato su Lumia 950 XL e Raspberry Pi 4: ecco come gira

Mentre continuano le domande sui requisiti di Windows 11 su PC, alcuni sviluppatori si stanno concentrando sulla versione per ARM dell'OS di Microsoft ed il filmato pubblicato su YouTube da uno sviluppatore, Gustavo Monce, ci mostra Eleven alle prese con un Lumia 950 XL.

Al di la delle considerazioni sulle prestazioni, però, il video evidenzia come Windows 11 sia in grado di girare senza troppi problemi ed intoppi sullo smartphone che è stato lanciato sei anni fa. Pur non essendo reattivo al massimo, Monce ci fa vedere il menù Start ma anche altri pannelli del sistema operativo che vedremo sui PC entro fine anno.

Le novità però non finiscono qua, perchè su Reddit l'utente theSPEEDCAT ha fatto lo stesso ma su un Raspberry Pi 4, basato su un processore Broadcom che già in passato aveva mostrato i muscoli con varie build di Windows 10, inclusa l'edizione IoT.

Le ISO utilizzate dagli sviluppatori per questi test si basano su una precedente build trapelata di Windows 11, e Microsoft almeno al momento non ha nemmeno diffuso i requisiti richiesti per l'installazione di Eleven sui dispositivi ARM64.

Ricordiamo che qualche sera fa Microsoft ha rilasciato la prima build di Windows 11, che potete installare seguendo gli step indicati nel nostro approfondimento.