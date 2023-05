Windows 11 installato sulla VRAM della GPU invece di un SSD? L'esperimento

Cosa accadrebbe se decidessimo di installare Windows 11 nella memoria video della nostra scheda grafica? È la domanda che si è posto il modder NTDEV che ne ha anche dimostrato le potenzialità usando come "cavia" un notebook dotato di una RTX 3050.

Il primo step è stato quello di realizzare una versione modificata di Windows 11 ultraleggera, che lo sviluppatore ha battezzato "Tiny11". Dopodiché, utilizzando il tool GpuRamDrive, è riuscito a installarlo interamente sulla memoria video a disposizione della sua RTX 3050 Mobility, pari a 4 GB (e infatti Tiny11 occupa meno dello spazio libero sulla GPU).

Nonostante si tratti dell'opzione più economica della RTX 30 Series con memoria video su bus a 128-bit (lo stesso che suggeriscono gli ultimi rumor sulle specifiche della RTX 4060 Ti), la RTX 3050 è stata in grado di sfoderare interessanti performance di lettura e scrittura sequenziali, rispettivamente pari a 1.960 e 2.497 MB/s, con tempi di caricamento rapidi e un'esperienza soddisfacente nell'utilizzo dell'OS.

L'elefante nella stanza è rappresentato dalla volatilità delle informazioni salvate sulla VRAM, che portano all'impossibilità di mantenere in memoria dati e modifiche tra un riavvio e l'altro del sistema operativo.

Questo esperimento sulla memoria video è per certi versi uno dei più "esotici" visti nell'ultimo periodo, in cui sono fioccati in rete progetti di ben altro tipo, decisamente più invasivi, come per esempio l'aumento di memoria sulla RTX 3070 delle ultime settimane.