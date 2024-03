Windows 11 sta integrando l'intelligenza artificiale, presto sarà ovunque per aiutarci

A pochi giorni dal Patch Tuesday di Marzo 2024 per Windows, arrivano nuovi rumor sulle prossime mosse di Microsoft per Windows 11. Direttamente da X, alcuni utenti riferiscono di aver trovato alcuni riferimenti ad altre funzionalità che dovrebbero essere incluse nelle prossime release del sistema operativo.

A quanto pare, ad essere sempre più centrale nell’OS sarà Copilot, che dovrebbe essere integrato in Esplora File di Windows. La novità è stata individuata anche qualche settimana fa da PhantomOfEarth su X, il quale aveva fatto riferimento ad una funzione battezzata “CopilotFEContextMenu” presente nel sorgente.

Quest’oggi emergono però ulteriori dettagli sul funzionamento, con tanto di screenshot. Come si può vedere negli screenshot presenti in calce, facendo click con il tasto destro del mouse su qualsiasi file all’interno di Esplora File, si troverà tra le azioni proposte nel menù contestuale l’opzione “Invia a Copilot” e “Riepiloga”. Inviando documenti a Copilot, l’assistente sarà in grado di riassumere il loro contenuto.

A quanto pare però Microsoft starebbe puntando anche ad introdurre una funzione di “riscrittura” quando si invia un documento a Copilot. L’IA però dovrebbe anche essere in grado di gestire le immagini, ad esempio rimuovendo lo sfondo.

Nessuna informazione sulla data di lancio di queste funzioni, ed ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori novità.

