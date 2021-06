Windows 11 introdurrà novità per la gestione di più monitor sullo stesso PC

Windows 11 continua a essere protagonista delle indiscrezioni da parte degli appassionati del mondo Microsoft: dopo avere visto i sorprendenti benchmark della versione ufficiale in arrivo sul mercato, ora si parla di una funzionalità specifica che farà particolarmente comodo a tutti coloro che usano due o più monitor.

Come ripreso anche dai colleghi di Windows Latest, infatti, solitamente con Windows 10 utilizzare più monitor svela problemi fastidiosi come lo spostamento automatico delle schede aperte in posizioni insolite dopo la riaccensione dallo stato di standby, o anche altri disguidi nella visualizzazione dei programmi attivi. Ebbene, grazie alla ultima build del nuovo sistema operativo del colosso di Redmond ora sappiamo che gli sviluppatori con ogni probabilità introdurranno una feature che permette all’OS di ricordare la collocazione esatta delle finestre aperte a seconda della connessione del monitor. La mitigazione di questi problemi dovrebbe avvenire sin dal lancio della prima versione di Windows 11, attesa entro la fine del 2021.

Ci sono però anche altre novità interessanti sempre per la gestione del desktop, tra cui la feature opzionale per ridurre a icona le finestre quando il monitor secondario è disconnesso o, ancora, una nuova esperienza di snap (ovvero la feature che consente di eseguire app fianco a fianco) che permette di eseguire fino a quattro app contemporaneamente tra monitor principale e secondario, ridimensionando automaticamente le finestre in base a dove le trasciniamo e pure con layout differenti a seconda della risoluzione dello schermo e di come noi impostiamo la funzionalità.

Insomma, tanti accorgimenti per migliorare notevolmente l’esperienza d’uso a tutti gli utenti. Sarà certamente interessante vedere quali altre novità arriveranno in futuro su Windows 11, tra cui abbiamo già visto anche il supporto ai widget di terze parti.