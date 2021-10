Windows 11, la lista dei problemi noti e come risolvere in attesa dei fix

E' passata poco più di una settimana dal lancio di Windows 11, e come ampiamente prevedibile e come avvenuto anche in passato, il nuovo OS si è portato dietro degli inevitabili problemi. I colleghi di BleepingComputer hanno pubblicato un interessante articolo contenente tutti i modi per risolvere.

Dando per scontato che avete letto la nostra guida che vi ha spiegato come risolvere i problemi con il menù Start e la barra app di Windows 11, possiamo passare avanti.

Alcuni utenti hanno riportato problemi con l'apertura del menù Start di Windows 11: Microsoft non ha riconosciuto in via ufficiale il bug e non è chiaro se lo stia già esaminando o no. Secondo BleepingComputer, però, si possono usare le stesse metodologie di cui abbiamo parlato nella guida relativa alla barra delle app per risolvere.

Per quanto riguarda invece i problemi di Windows 11 con le CPU AMD, l'unico consiglio che possiamo darvi è di temporeggiare in quanto le due compagnie sono già al lavoro su un fix che potrebbe arrivare già nel corso del mese di Ottobre 2021.

Alcuni utenti si sono visti comparire il messaggio d'errore "questo PC non può eseguire Windows 11" nella pagina di Windows Update al momento del check. Anche a riguardo, non è emerso alcun sistema per aggirare questo errore. Microsoft ha confermato a WindowsLatest di essere a conoscenza del bug e presto potrebbe rilasciare un fix.

Su alcuni PC è stato lamentato un utilizzo eccessivo della memoria da parte del File Explorer, che arriverebbe a toccare anche 1 gigabyte. Microsoft ha risolto il problema nell'Insider Build 22454 di Windows 11, segno che presto potrebbe approdare anche su Windows Update per il pubblico.

Segnalati anche problemi di compatibilità con Oracle VirtualBox: a riguardo bisognerà attendere il fix su cui sta lavorando Oracle, che potrebbe arrivare già questo mese. Microsoft consiglia di non eseguire l'aggiornamento forzato.

Sono stati scoperti anche alcuni problemi di compatibilità con le app Intel "Killer" e Dell "SmartByte". La correzione dovrebbe arrivare nell'ambito del Patch Tuesday di domani, 12 Ottobre 2021.

Tra gli altri problemi segnalati ce n'è uno che riguarda la compatibilità con il browser Coc Coc. Microsoft ha imposto un bloggo di sicurezza che impedisce agli utenti con questo browser di eseguire l'aggiornamento a Windows 11. Il colosso di Redmond sta indagando sui problemi e fornirà ulteriori informazioni non appena farà lumi.