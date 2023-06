Windows 11 sempre più lontano dalle password: il login nei siti si farà con l'impronta

Microsoft si allontana sempre più dalle password, che ormai sono viste da praticamente tutti i giganti del web come un sistema obsoleto e poco sicuro per proteggere gli utenti. In una recente Insider Preview Build infatti è stata scovata una funzionalità molto interessante proprio relativa a questo piano.

La build 23486 infatti consente di utilizzare Windows Hello in modo nativo per accedere alle applicazioni supportate ed i siti web che utilizzano le chiavi esterne in fase di conferma dell’identità. Gli utenti avranno la possibilità di utilizzare un PIN, un’impronta digitale o una scansione del viso per il login.

Microsoft spiega che è possibile configurare la funzione accedendo ad un sito web che ha implementato il supporto Passkey: qui sarà necessario creare una passkey nelle impostazioni e quindi disconnettersi per accedere al nuovo sistema di sicurezza. Su Edgee Chrome l’opzione dovrebbe essere presente sotto “Windows Hello o security key esterna”.

Il gigante di Redmond osserva che le passkey salvate possono essere gestite in maniera semplice ed immediata direttamente nel tab Account e quindi in Passkey dalle Impostazioni del sistema operativo.

Bleeping Computer spiega di aver testato il sistema negli account Best Buy e Microsoft, mentre almeno al momento Google ancora non avrebbe implementato il sistema.

Anche Apple con iOS 17 si sta avvicinando sempre più all’addio delle password.