Windows 11, il menù Start non funziona per colpa di due aggiornamenti, come risolvere

Ancora problemi con il menù Start di Windows 11. Dopo la notizia di cui vi abbiamo dato conto qualche giorno fa, infatti, sono aumentate le segnalazioni da parte di utenti che lamentano disservizi con il menù del sistema operativo targato Microsoft.

La colpa a quanto pare è dei due aggiornamenti cumulativi KB5015882 e KB5015814, che stanno causando gravi disservizi ad alcuni utenti.

Il più recente (KB5015882) ha introdotto una nuova funzionalità per le notifiche sul sistema operativo ma sta causando non pochi grattacapi agli utenti. Alcuni test effettuati da WindowsLatest confermano che il menù Start non si avvierebbe quando si clicca sul pulsante Start.

Microsoft dal suo canto ha riconosciuto i bug, ed ha spiegato che sta interessando “un numero limitato di dispositivi”. Lato server, il colosso di Redmond ha già provveduto a rilasciare un aggiornamento di emergenza per risolvere il menù Start, ma potrebbero essere necessarie fino a 24 ore per fare in modo che si applichi a tutti i dispositivi. Qualora il pulsante Start dovesse continuare a non funzionare, basta riavviare il PC per velocizzare la procedura.

Secondo le indiscrezioni trapelate a ridosso degli ultimi giorni, Microsoft starebbe anche testando una nuova taskbar per Windows 11, come indicato direttamente in un indizio.