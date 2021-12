Windows 11: Microsoft aggiorna Notepad e introduce la modalità scura

Con il passaggio a Windows 11, Microsoft ha deciso di effettuare un refresh delle app precaricate nel suo sistema operativo: tale trattamento è toccato a Paint prima del lancio di Windows 11, e più di recente anche Media Player ha ricevuto una nuova interfaccia utente che ha integrato il Fluent Design nella storica app di Redmond.

L'ultimo programma preinstallato di Windows a ricevere una nuova veste grafica è ora Notepad, che si appresta ad accogliere alcune feature moderne piuttosto importanti per l'utilizzo dell'app, come la modalità scura, un'interfaccia migliorata per le operazioni di ricerca e sostituzione e un miglioramento della funzione di annullamento dell'inserimento del testo.

Accanto a questi aggiornamenti, Notepad ha adottato anche il design Mica Material, mentre Microsoft dovrebbe aver aggiornato l'interfaccia utente che compare utilizzando il tasto destro sull'app, rendendola in linea con la filosofia di design di Windows 11. L'aggiornamento della funzione "annulla", in particolare, è stato necessario per rendere l'app al passo con i tempi: finora, infatti, Notepad ha sempre permesso solo l'annullamento dell'ultima azione compiuta sul testo, mentre la feature "multi-annulla", utilizzata per esempio su Word, non era disponibile nell'app.

Ovviamente, al netto di questi aggiornamenti, Notepad non può ancora competere con Word: anzi, pare che Microsoft intenda introdurre una serie di piccoli update volti a modernizzare l'applicazione ma al contempo anche a non renderla troppo competitiva con il suo principale editor di testo, che d'altro canto è parte di una suite a pagamento che genera importanti introiti per il colosso di Redmond.

Ad ogni modo, il redesign di Notepad è disponibile agli iscritti al programma Windows Insider ed è scaricabile dal Dev Channel di Microsoft. Per effettuare il download è necessario utilizzare l'ultima versione del sistema operativo ed eventualmente attendere il completamento del rollout dell'update per tutti gli Insider.