Windows 11, Microsoft aggiorna il sotto-sistema Android: nuove app e funzioni in arrivo

Dopo l'arrivo di Copilot AI su Windows 11, che ha inaugurato l'era dell'Intelligenza Artificiale anche sul sistema operativo di Microsoft, scopriamo oggi che la casa di Redmond ha in programma un altro importante aggiornamento per il suo OS. Questa volta, l'azienda vuole ampliare la disponibilità di app per Android accessibili da Windows 11.

Come tutti ormai sapranno, Windows 11 supporta la app Android praticamente dal lancio, anche se per ora esse possono essere scaricate solo tramite Amazon App Store e sono presenti in numero molto limitato, dal momento che per "girare" su Windows devono essere appositamente convertite dagli sviluppatori e accettate dal colosso di Seattle.

Le app Android su Windows 11 sono arrivate in Italia circa un anno fa, a settembre 2022, come parte di un più ampio pieno di espansione di Android su Windows che ha portato l'Amazon App Store e il Windows Subsystem for Android (WSA) di Microsoft a fare il loro debutto in ben 30 mercati in tutto il mondo. Per ampliare ancora di più le feature legate ad Android di Windows 11, pare ora che Amazon stia progressivamente aprendo il suo App Store a più sviluppatori.

Questa mossa potrebbe risolvere la cronica mancanza di app sul Microsoft Store e, al contempo, potrebbe permettere agli sviluppatori di portare i propri software su PC con un minimo investimento in termini di lavoro: diversi software e videogiochi, tra cui TikTok, Audible, Hungry Shark Evolution e Epic Seven sono già disponibili nella "nuova ondata" di app installabili su WSA.

Intanto, proprio il Windows Subsystem for Android si è aggiornato in Preview per gli utenti iscritti alle beta di Windows 11: l'aggiornamento dovrebbe essere rilasciato in versione stabile martedì 11 luglio, come parte del prossimo Patch Tuesday di Microsoft. L'update permetterà a WSA di utilizzare meno risorse di sistema e di risultare più stabile, specie su prodotti con RAM limitata a 8 o 16 GB.

Inoltre, dal prossimo aggiornamento WSA potrà utilizzare la fotocamera del PC o la webcam collegata e potrà essere utilizzato a tutto schermo premendo F11. Inoltre, grazie alle nuove funzioni sperimentali implementate da Microsoft, sarà possibile utilizzare le stesse app Android su tutti i device (PC, tablet e smartphone compatibili) presenti sulla stessa rete.