Windows 11, Microsoft ascolta gli utenti: cambiare browser predefinito sarà più semplice

Una delle questioni più spinose relative a Windows 11 è quella della sua gestione dei browser web. Ormai da mesi sappiamo che Microsoft sta spingendo gli utenti a utilizzare Edge per le ricerche sul web da PC, al punto da modificare la gestione dei browser predefiniti su Windows 11, rendendola prima più complessa e poi tornando a semplificarla.

Oggi, a quanto pare, Microsoft ha fatto un altro passo verso la semplificazione della gestione dei contenuti web su Windows 11, per la gioia degli utenti. Fino ad oggi, a causa di un aggiornamento introdotto lo scorso dicembre, gli utenti che non volevano utilizzare Edge dovevano modificare il browser predefinito dalle impostazioni del sistema operativo, ma per farlo erano costretti a modificare l'app predefinita per ogni file e formato web, presentando opzioni diverse per i protocolli HTTP e HTTPS, oppure per i file HTM e HTML.

Questa gestione del browser predefinito, che sicuramente garantisce un elevato livello di personalizzazione agli utenti, è stata criticata dai possessori di Windows 11 come un tentativo da parte di Microsoft di "imporre" l'utilizzo di Edge, rendendo tedioso il cambio di browser di default per tutti i file e i protocolli web.

Tuttavia, con l'update KB5011563 di Windows 11, la casa di Redmond sembra aver ascoltato gli utenti, permettendo la modifica di del browser web di default per tutti i protocolli e tutti i tipi di file con un solo click, esattamente come già avviene su Windows 10. In aggiunta, gli utenti che preferiscono mantenere i livelli di personalizzazione finora garantiti dal sistema operativo possono continuare a farlo, poiché resta la possibilità di utilizzare browser diversi per file e protocolli diversi.

Con ogni probabilità, la nuova gestione del browser di default verrà introdotta per tutti con il Microsoft Patch Tuesday di aprile, mentre per il momento la feature è in fase di testing per gli utenti iscritti al programma Insider. Intanto, comunque, vi ricordiamo che Microsoft ha bloccato gli Edge Deflector su Windows 11, perciò alcune pagine web, come le guide del sistema operativo, possono essere aperte solamente utilizzando Edge.