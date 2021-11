Windows 11: Microsoft ascolta gli utenti, redesign in arrivo per il menu contestuale

Windows 11 è disponibile gratuitamente per tutti dal 5 ottobre scorso, ma Microsoft ha continuato ad aggiornare il suo sistema con fix per i bug noti e con nuove feature ed applicazioni. A poco più di un mese dal rilascio di Windows 11, un nuovo aggiornamento in beta rivede il design del menu contestuale e quello di Windows Terminal.

Attualmente, il menu a tendina di Windows 11 nasconde alcune funzionalità nella sezione "Mostra più opzioni", che di fatto comprende tutto il menu contestuale di Windows 10. In questo modo, all'apertura della tendina sulla nuova release del sistema operativo, gli utenti non devono scorrere tra decine di opzioni diverse tra cui scegliere e possono leggere più chiaramente il menu stesso.

Tuttavia, questa scelta è stata criticata da molti utenti, che hanno anche segnalato problemi nel design del context menu. Microsoft ha dunque deciso di ritornare ad una UI a tendina più vicina a quella di Windows 10, accontentando i suoi utenti, pur mantenendo la coerenza grafica della feature con Windows 11. Al momento, il cambiamento è in fase di test nella release 21H2 di Windows 11 per gli Insider, e non è chiaro se e quando arriverà al grande pubblico: secondo Windows Latest, per l'implementazione della feature potrebbe volerci anche un anno, poiché essa potrebbe essere rilasciata con l'aggiornamento 22H2, che arriverà solo a ottobre 2022.

Al contempo, Microsoft continua ad aggiornare le sue app storiche: dopo il redesign di Il tuo telefono su Windows 11, Paint e Foto, l'azienda di Redmond si starebbe preparando a modificare completamente l'interfaccia di Windows Terminal. L'applicazione è una delle più amate tra quelle integrate nei sistemi Microsoft, e permette agli utenti di accedere direttamente alla linea di comando di Windows. Alcune immagini del redesign sono disponibili su GitHub ed al link in calce.

L'update sarà dunque un redesign senza l'apporto di nuove feature, basato sulla nuova WinUI, che dovrebbe rendere Windows Terminal più simile alle altre app per Windows 11, come Impostazioni, Paint, Notepad e il Microsoft Store.