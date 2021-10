Windows 11, Microsoft avverte utenti con PC non supportati: 'Attenti a possibili danni'

Il lancio di Windows 11 avvenuto ieri ha immediatamente diviso l’utenza tra coloro che sono corsi sul nuovo sistema operativo, coloro che preferiscono attendere e una moltitudine di persone il cui computer non supporta affatto l’update. Proprio per queste ultime, Microsoft ha introdotto un particolare pop-up di avvertimento.

Come ripreso da Windows Latest, coloro che decideranno di avventurarsi nel passaggio da Windows 10 a Windows 11 su un PC che non soddisfa i requisiti minimi noteranno un pop-up simile a quello allegato in calce all’articolo, di cui forniamo la traduzione integrale: “Questo PC non soddisfa i requisiti minimi di sistema per utilizzare Windows 11 – questi requisiti aiutano ad assicurare un’esperienza più sicura e di qualità. Installare Windows 11 su questo PC non è consigliato e potrebbe portare a problemi di compatibilità. Se procederai con l’installazione di Windows 11, il tuo PC potrebbe non essere più supportato e non riceverà update. Danni al tuo PC dovuti dall’incompatibilità non sono coperti dalla garanzia del produttore. Cliccando su Accetta, confermi di avere letto [gli avvertimenti] e di comprendere queste dichiarazioni”.

L’avviso è dunque estremamente chiaro: nel caso in cui un utente dovesse decidere di aggiornare il proprio computer sebbene non soddisfi i requisiti minimi, egli potrebbe incorrere in gravi problemi di incompatibilità e potrebbe non ricevere più aggiornamenti fondamentali di sistema.

Le testimonianze attualmente raccolte dal team di Microsoft parlano di una maggiore frequenza di Blue Screen of Death, altri arresti anomali e il 43% in più di problemi con applicazioni come Orologio e Posta, assieme al 17% in più di blocchi di qualsiasi app su dispositivi non supportati. Insomma, nonostante sia possibile effettuare l’update da Windows 10 a Windows 11 anche su PC meno performanti, Microsoft sconsiglia vivamente di farlo per evitare qualsiasi problema.

Altri utenti, nel frattempo, segnalano problemi con l’installazione come i codici di errore “0x8007007f" e "Ox8COF0830”.