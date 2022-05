Windows 11, Microsoft avvisa: le prossime Build per Insider avranno più bug

Già da qualche tempo sappiamo che i lavori su Windows 11 Sun Valley 2 sono quasi completi. Con lo sviluppo del prossimo major update del proprio sistema operativo per PC alle spalle, pare che ora Microsoft stia per iniziare a lavorare su Windows 11 23H2, che verrà rilasciato solo il prossimo anno.

A lasciare trapelare l'indiscrezione è il portale Windows Latest, che nelle ultime due settimane ha fornito diverse informazioni sui lavori preliminari di Windows 11 Sun Valley 3, in arrivo a metà 2023. Proprio la stessa fonte, per esempio, ha riportato per prima l'esistenza di Windows 11 Sun Valley 3, il cui codename è stato reperito in alcuni documenti interni di Microsoft.

Ad ogni modo, a far credere che Microsoft abbia dato inizio ai lavori sulla nuova versione di Windows 11 è una mail inviata dall'azienda di Redmond ai suoi utenti iscritti ai canali Dev e Insider, nella quale avverte che le prossime beta di Windows 11 avranno più bug di quelle attuali, il che indica che, con ogni probabilità, verranno introdotte delle funzionalità nuove ma che richiederanno molto lavoro prima di essere stabilizzate.

Queste feature dunque non dovrebbero trovare spazio in Windows 11 Sun Valley 2, il cui sviluppo è ormai quasi completo, ma dovrebbero arrivare con successivi aggiornamenti software nel 2022 o direttamente con Sun Valley 3, tra più di un anno. Nello specifico, Microsoft ha spiegato che gli utenti nel Beta Channel continueranno a ricevere solo le feature che saranno contenute in Windows 11 22H2, mentre chi è iscritto al Dev Channel riceverà funzioni la cui implementazione richiederà più tempo e che presenteranno anche più bug.

Microsoft, dunque, ha ricordato ai suoi utenti che "se volete continuare ad utilizzare delle Build più stabili e affidabili, vi invitiamo a spostare i vostri device al Beta Channel tramite le impostazioni del programma Windows Insider".