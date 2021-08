Windows 11, Microsoft bloccherà l'installazione sui vecchi PC? La risposta ufficiale

Ormai è da parecchio tempo che si discute in merito ai requisiti stringenti legati a Windows 11. In questo contesto, non sono dunque in pochi coloro che si stanno ancora chiedendo se potranno effettivamente utilizzare la nuova versione dell'OS sul proprio PC "datato" o meno. Ebbene, finalmente Microsoft ha fatto chiarezza.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, la società di Satya Nadella ha confermato che non bloccherà del tutto l'installazione di Windows 11 per quei computer che dispongono, ad esempio, di una CPU "non compatibile". Infatti, un "blocco" di questo tipo sarà attivo solamente per quel che riguarda il passaggio da Windows 10 a Windows 11 tramite Windows Update, ma non per le installazioni "pulite" tramite ISO.

In parole povere, c'è ancora speranza per molti PC "datati". Infatti, il succitato "workaround" si sarebbe reso necessario per gli utenti business, che in questo modo potranno passare a Windows 11 tramite installazioni "pulite". Tuttavia, nulla vieterà anche agli altri utenti di procedere con questo metodo "a proprio rischio". Capite bene infatti che l'azienda di Redmond non può garantire appieno l'affidabilità del sistema e la compatibilità dei driver in un contesto del genere. Ovviamente, dunque, Microsoft sconsiglia di aggiornare in questo modo.

Se volete approfondire la questione, potete fare riferimento al sito Web ufficiale di Microsoft. Mediante un apposito post, la società di Satya Nadella ha tra l'altro annunciato di aver aggiunto alle CPU ufficialmente supportate le serie Intel Core X e Xeon W. Non manca inoltre uno strumento PC Health Check aggiornato per gli utenti Insider, che aggiunge ulteriori informazioni in merito alla compatibilità del PC.

In ogni caso, c'è da dire che la comunicazione di Microsoft in merito alla possibilità di aggiornare a Windows 11 non è di certo stata perfetta, dato che ha creato parecchia "confusione" agli utenti. In questo contesto, staremo a vedere cosa accadrà quando il sistema operativo verrà rilasciato ufficialmente per tutti (ricordiamo che si vocifera di un lancio a ottobre 2021).

Per il resto, stando anche a quanto riportato MSPowerUser e Wccftech, nonché come si può leggere sul blog ufficiale di Microsoft, l'azienda di Satya Nadella ha rilasciato la build 22000.168 per gli utenti che hanno aderito al programma Insider, che introduce anche un nuovo widget per Microsoft 365 e diversi fix.

Ricordiamo inoltre che recentemente qualcuno ha realizzato una demo di Windows 11 in React, per consentire a tutti di "provare" l'OS tramite browser.