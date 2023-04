Windows 11: Microsoft sta cambiando l'azione di un pulsante della vostra tastiera

Non c'è solamente la svolta per Microsoft Teams in termini di novità della società di Redmond legate ad aprile 2023. Infatti, l'azienda sta anche sperimentando un cambiamento relativamente all'azione associata a un pulsante della tastiera.

In particolare, come riportato anche da Guru3D, nella più recente build Insider del sistema operativo il classico tasto "Print Screen", associato agli screenshot, non è più legato al "copiare" quanto si vede a schermo nella "clipboard", così da poterlo poi incollare, ad esempio, in programmi come Paint, bensì all'apertura dello Strumento di cattura.

Sì, proprio lo Snipping Tool finito di recente al centro della controversia relativa alla vulnerabilità degli screenshot estesi aCropalypse. Adesso che quest'ultima è stata risolta mediante un apposito fix, la società di Redmond sta cercando di spingere lo strumento integrato in Windows per la cattura degli screenshot. Per il momento il tutto è legato agli utenti del programma Windows Insider, quindi staremo a vedere se alla fine Microsoft rilascerà effettivamente la novità per tutti o meno.

Tuttavia, vale la pena notare che, perlomeno per quel che concerne questa fase Insider, la novità si può disattivare. Se, infatti, lo Snipping Tool ora associato al pulsante "Print Screen" non dovesse convincere, l'utente può ripristinare l'originale associazione del tasto mediante le impostazioni della tastiera, più precisamente recandosi nelle Impostazioni di Windows 11, spostandosi nell'area "Accessibilità" e verificando le opzioni legate al tutto. Da notare che per gli utenti non Insider, invece, è possibile eventualmente effettuare il processo inverso (ovvero associare già il tasto STAMP a Cattura schermo, che ricordiamo può anche effettuare registrazioni video, prima ancora dell'eventuale aggiornamento).