Windows 11, Microsoft conferma: nel 2024 potremo disinstallare le app di sistema

Il maxi-aggiornamento a Windows 11 23H2 è arrivato a fine ottobre sui PC compatibili, ma Microsoft sta già lavorando a una serie di altre novità per il suo sistema operativo per computer. Per esempio, il colosso di Redmond starebbe cercando di ridurre all'osso i bloatware di Windows 11, permettendo agli utenti di disinstallare varie app di sistema.

Come spiega Windows Latest a partire di un documento di supporto di Microsoft, infatti, a partire dal prossimo anno la casa di Redmond vi permetterà di disinstallare app di sistema come Foto, Fotocamera, Film e TV e via dicendo. In questo modo, l'azienda punta a ridurre i bloatware presenti su Windows e che vengono poco utilizzati da molti utenti.

All'atto pratico, il "via libera" alla rimozione delle app preinstallate su Windows permetterà agli utenti di avere un'esperienza d'uso più personalizzata su Windows 11 e, soprattutto, di alleggerire il peso del sistema operativo sulla memoria del PC: si tratterà sicuramente di guadagni irrisori, che però potrebbero fare la differenza soprattutto sui dispositivi entry-level.

Per questo stesso motivo, le versioni di Windows 11 in arrivo nel 2024 diranno addio ad altre tre app ormai poco utilizzate. La prima è Cortana, che andrà in pensione definitivamente nel 2024, con la rimozione del suo software da ogni PC Windows: in realtà, comunque, l'assistente vocale di Microsoft non funziona più già da qualche tempo, dal momento che è stata sostituita dal Chatbot testuale di Bing AI.

Parallelamente, anche l'addio a WordPad su Windows 11 sembra essere ufficiale, nonostante le critiche dei fan a Microsoft. L'azienda, infatti, sembra convinta che l'utenza si sposterà a Word o a NotePad senza troppi problemi una volta che il suo editor testuale verrà rimosso da Windows, il prossimo anno. Sotto la scure di Redmond, infine, finirà anche l'app Suggerimenti (o Tips), di cui però nessuno sentirà la mancanza.

In ogni caso, al momento la disinstallazione delle app di sistema di Windows è in fase di test per gli sviluppatori iscritti alle Beta di Windows 11 tramite il dev channel. La procedura, comunque, non è delle più semplici: pur trattandosi di una questione di pochi click, infatti, essa deve essere effettuata tramite Powershell, e non mediante le impostazioni di sistema.