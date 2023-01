Windows 11, Microsoft conferma: il Blocco Note avrà le schede

Dell’imminente arrivo di un nuovo Blocco Note di Windows 11 si parlava già da tempo ma ora è arrivata l’ufficialità: Dave Grochocki di Microsoft ha confermato che le schede arriveranno nel Blocco Note dell’OS, e per gli iscritti al Dev Channel è già disponibile un’anteprima.

La nuova release del Blocco Note include un’interfaccia utente a schede, che saranno integrate sulla parte superiore dell’applicazione e consentiranno di aprire più file .txt in una stessa finestra.

“Con questo aggiornamento, stiamo introducendo il supporto per più schede, una funzionalità molto richiesta dalla community, che permetterà di creare, gestire e organizzare più file in un’unica finestra del Blocco note! Sarà possibile continuare a lavorare con i file su più finestre, trascinando una scheda fuori dal tab. Una nuova impostazione dell’app consente anche di personalizzare se i file si aprono in nuove schede o in una nuova finestra per impostazione predefinita” spiega Grochocki.

Ovviamente, questa nuova versione del Blocco Note essendo una Dev Build potrebbe contenere qualche bug, soprattutto a livello di scorciatoie della tastiera e prestazioni. Microsoft comunque spiega che i problemi saranno corretti nelle prossime settimane e prima che la versione finale dell’app venga resa disponibile a tutti.

Nel frattempo, Microsoft ha anche annunciato lo stop alla vendita di licenze digitali di Windows 11 a partire dal 31 Gennaio 2023.