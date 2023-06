Windows 11, Microsoft conferma un bug per la CPU: 'gli utenti non se ne accorgeranno'

A poche ore dall'annuncio della nuova lista di CPU compatibili con Windows 11, Microsoft deve ora fare i confronti con un annoso bug di Esplora Risorse per Windows 11, che causa un aumento repentino dell'utilizzo della CPU quando l'app viene utilizzata per la consultazione di alcuni specifici menù.

Dopo essere stato riportato a più riprese dagli utenti, il problema è stato confermato dalla stessa Microsoft, che in un post sul suo blog ha confermato che il bug colpisce Windows 11 21H2 e 22H2, perciò anche gli utenti che hanno aggiornato alla versione più recente del sistema operativo ne sono affetti.

Microsoft spiega che, a causa del problema, "i risultati delle ricerche potrebbero non essere mostrati ed explorer.exe potrebbe continuare a usare la CPU dopo che la finestra di dialogo di Sicurezza Avanzata viene chiusa". Una volta che il bug si verifica, l'azienda ha spiegato che esso non si risolve finché l'utente non effettua il logout dal suo profilo o finché il sistema non viene riavviato.

L'azienda ha aggiunto che il bug è stato implementato per errore con le versioni KB5026368 e KB5026372 di Windows 11, ovvero con gli aggiornamenti del sistema operativo rispettivamente in versione 21H2 e 22H2 rilasciati il 9 maggio, come parte del Patch Tuesday dello scorso mese. Pare dunque che il problema esista da almeno un mese e che Microsoft lo abbia riconosciuto solo con un certo ritardo.

Il bug, comunque, "non dovrebbe creare problemi agli utenti consumer che usano una macchina Windows a casa propria", almeno secondo il colosso di Redmond. Il problema software, infatti, sembra attivarsi solo accedendo alla tab "Effective Access" dalla finestra di dialogo di Sicurezza Avanzata di Windows, che normalmente non viene consultata dagli utenti, ma viene riservata ad alcuni applicativi aziendali.