Windows 11, Microsoft conferma i problemi con l'installazione di un aggiornamento

Mentre Elon Musk è alle prese con i problemi di configurazione di Windows 11, migliaia di utenti che hanno i loro PC attivati lamentano disservizi con l’installazione dell’aggiornamento KB50334765. Il colosso di Redmond, in questo caso, ha fornito una risposta ufficiale e riconosciuto il disservizio attraverso la documentazione.

Microsoft nella fattispecie ha confermato che alcuni problemi potrebbero avere problemi con l’installazione degli ultimi aggiornamenti di sicurezza per Windows 11 22H2 e 23H2. Secondo quanto emerso, durante la procedura Windows Update mostrerebbe il seguente messaggio: “qualcosa non è andato come previsto. Non c'è bisogno di preoccuparsi: sto annullando tutte le modifiche. Tieni il computer acceso”.

In altri casi però gli utenti lamentano la comparsa di un generico messaggio d’errore: “non è stato possibile installare questo aggiornamento, ma puoi riprovare (0x800f0922)” si leggerebbe nel popup.

Nel 96% dei casi, l’aggiornamento si blocca e Windows Update smette di funzionare. Microsoft ha confermato che l’unico modo per risolvere è rappresentato dalla cancellazione della cartella nascosta C:$WinREAgent: dopo averlo fatto viene anche consigliato di forzare l’avvio dell’aggiornamento. Microsoft comunque è al lavoro per risolvere il bug con un fix ufficiale che presumibilmente sarà pubblicato sempre su Windows Update nel corso delle prossime settimane, ma di cui non sappiamo ancora molto.