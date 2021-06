Windows 11, Microsoft potrebbe aver già confermato il mese di lancio

Sono passati pochi giorni dal reveal ufficiale di Windows 11 e sul web si continua a parlare del nuovo sistema operativo di Microsoft. Il colosso di Redmond ha diffuso un'ampia gamma di informazioni sul nuovo Windows, ma non è sceso nei dettagli sulla data di lancio.

Qualche indicazione però potrebbe essere arrivata già da Panos Panay, il quale attraverso un messaggio inviato su Teams potrebbe aver confermato che l'OS sarà disponibile da Ottobre.

The Verge infatti ha notato che il dirigente Microsoft, mentre discuteva di Windows 11, ha mandato un messaggio su Teams in cui si leggeva "non vedo l'ora che arrivi ottobre". Ovviamente non si tratta di una conferma diretta, ma sono molti i leaker a ritenere che Panos abbia confermato Ottobre come mese in cui gli utenti saranno finalmente in grado di mettere le mani su Eleven. La data precisa non è stata svelata, e probabilmente bisognerà aspettare ancora un pò prima di saperne di più.

Anche Zac Bowden, un popolare giornalista esperto di tutto quanto concerne il mondo Microsoft, ha ripreso la possibilità di un lancio ad Ottobre 2021 per Windows 11, ma l'incertezza è ancora tanta.

Nel frattempo, nel weekend è emersa la conferma che l'aggiornamento gratuito a Windows 11 non arriverà subito, ma bisognerà aspettare un pò.